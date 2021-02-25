За сутки в России выявили чуть больше 11 тысяч новых случаев коронавируса
За последние сутки в России выявили 11 198 случаев заражения коронавирусом, сообщает оперативный штаб РФ. Всего в России выявили 4 212 100 заболевших. В относительном выражении прирост новых случаев составил 0,27%.
Выздоровели за сутки 16 102 человека, всего — 3 767 664 человека. Число смертей за сутки увеличилось на 446, до 84 876 пациентов.
На сегодняшний день проведено свыше 110 млн тестов на наличие коронавируса, в том числе 162 тысячи за последние сутки. Под медицинским наблюдением остаются 579 962 человека.Общество
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым