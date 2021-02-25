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«Динамо» ведет переговоры о трансфере Бакаева из «Спартака»

15:29, 25.02.2021
«Динамо» ведет переговоры о трансфере Бакаева из «Спартака»
Фото: spartak.com

Полузащитник «Спартака» Зелимхан Бакаев заинтересовал московское «Динамо», сообщает комментатор «Матч ТВ» Нобель Арустамян.

По данным источника, стороны ведут переговоры о полноценном трансфере игрока. Также Бакаевым интересуются еще несколько клубов Российской премьер-лиги (РПЛ), но предложение «Динамо» наиболее серьезное.

Накануне «Спартак» объявил о трансфере Квинси Промеса из голландского «Аякса». Новичок москвичей выступает на той же позиции, что Бакаев.

Отметим, что родной брат Зелимхана — Солтмурад выступает за казанский «Рубин».

Ранее Арустамян первым сообщил о скором уходе Романа Еременко из «Ростова».

СпортФутбол
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