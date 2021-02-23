«Ростов» объявил о расторжении контракта с Романом Еременко

Полузащитник «Ростова» Роман Еременко покидает клуб по договоренности сторон, сообщается на официальном сайте ростовского клуба.

Футболист расторг контракт по семейным обстоятельствам и вернется в Финляндию.

«Решение не пришло спонтанно, и я очень благодарен клубу за понимание. Для меня семья превыше всего, поэтому я возвращаюсь в Финляндию. Хочу пожелать «Ростову» удачи во всем», — прокомментировал свой уход Еременко.

Роман Еременко и президент «Ростова» Арташес Арутюнянц. Фото: fc-rostov.ru

В составе «Ростова» финский полузащитник провел 47 матчей, в которых забил 10 голов и отдал 5 ассистов. В июле прошлого года сообщалось, что Еременко испытывает сложности с легкими из-за последствий коронавируса.

Ранее 33-летний полузащитник выступал за казанский «Рубин» и московские ЦСКА и «Спартак». Он был отстранен от футбола в 2016 году после того, как в его крови нашли кокаин. Спустя два года Еременко вернулся в футбол, сыграв дебютный матч в составе «Спартака».