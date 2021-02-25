Казанский предприниматель скрыл свое имущество от реализации при банкротстве

Индивидуальный предприниматель из Казани скрыл свое имущество и правоустанавливающие документы в ходе процедуры реализации имущества, назначенной Арбитражным судом Татарстана после признания его несостоятельным (банкротом).

Из-за незаконных действий бизнесмена финансовый управляющий, утвержденный Арбитражным судом РТ, лишился возможности выполнить свои обязанности. Вследствие этого кредиторы казанского ИП не смогли удовлетворить свои требования за счет денег, которые могли бы быть получены при реализации его имущества.

Финансовый управляющий обратился в прокуратуру, которая провела проверку и выявила, что казанский предприниматель нарушил своими действиями требования законодательства о несостоятельности (банкротстве).

Фото: realnoevremya.ru

Бизнесмену назначены 50 тыс. рублей штрафа по частям 1, 7 статьи 14.13 КоАП РФ (неправомерные действия при банкротстве), сообщает пресс-служба прокуратуры Татарстана.



Отметим, что в прошлом году российские суды рассмотрели дела о банкротстве более 74,6 тыс. граждан. За три года число обанкротившихся россиян увеличилось вдвое.

Татьяна Демина