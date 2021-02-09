В России за три года число обанкротившихся граждан увеличилось вдвое

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Российские суды рассмотрели в прошлом году дела о банкротстве более 74,6 тыс. граждан. Об этом сообщил председатель Верховного суда Вячеслав Лебедев.

В 2019 году суды рассмотрели 50,7 тыс. подобных дел, привел он данные, выступая на совещании судей судов общей юрисдикции и арбитражных судов.

В 2018 году было рассмотрено 32,4 тыс. дел о банкротстве россиян. Всего в прошлом году арбитражные суды рассмотрели 102 тыс. дел о банкротстве. Дела о банкротстве граждан занимают 73% всех дел о банкротстве, банкротство организаций — 24%, индивидуальных предпринимателей — 3%.

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Кроме того, число дел в российских судах о взыскании долгов по кредитам достигло показателя в 9 млн. Это самый высокий показатель за пять лет, пишет ТАСС.

В начале февраля Татарстан занял седьмое место среди регионов России по доле компаний-банкротов с кредиторской задолженностью — она составляет 12,3%. Их долги перед поставщиками, подрядчиками, персоналом и бюджетами составляют 132,5 млрд рублей. Число решений о банкротствах компаний в России в 2020 году сократилось на 20% — на 2 500, до 9 931 предприятия-банкрота. Причина — мораторий на банкротства по инициативе кредиторов.



Татьяна Леухина