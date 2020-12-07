Президент ФНЛ Игорь Ефремов ушел в отставку

Президент Футбольной национальной лиги (ФНЛ) Игорь Ефремов досрочно покинул свой пост. Об этом сообщает «Чемпионат» со ссылкой на собственные источники.

По некоторым данным, Ефремов сообщил о своей отставке в ходе собрания лиги. Сразу после этого руководитель покинул мероприятие.

Ефремов руководил ФНЛ с декабря 2010 года, с самого создания лиги.

Игорь Ефремов. Фото: 1fnl.ru

По данным телеграм-каналов, исполняющим обязанности президента организации может быть назначен исполнительный директор лиги Иван Шабанов.

Напомним, в ФНЛ выступает нижнекамский «Нефтехимик», который закончил текущий год на восьмой строчке. В последнем туре команда Юрия Уткульбаева одержала победу над «Томью», прервав свою серию без побед.