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Американский боец призвал лишить Нурмагомедова пояса, чтобы тот вернулся к боям

13:27, 25.02.2021
Американский боец призвал лишить Нурмагомедова пояса, чтобы тот вернулся к боям
Фото: eurosport.ru

Американский боец ММА Кевин Ли рассказал о способе, благодаря которому UFC может добиться согласия на возобновление карьеры от Хабиба Нурмагомедова. Он считает, что, лишившись чемпионского пояса, россиянин захочет вернуться в октагон.

«Пусть кто-нибудь еще подержит пояс в легком весе. Хабиб вернется, в этом нет никаких сомнений. Но дайте ему немного поскучать. Это лучший вариант заставить его вернуться», — сказал Ли.

Кевин Ли. Фото: eurosport.ru

Ранее Нурмагомедов в одном из своих интервью заявил, что не намерен возобновлять карьеру бойца.

Напомним, российский боец завершил карьеру после победы над Джастином Гэйтжи в конце октября прошлого года. По словам Хабиба, об этом его попросила мама.

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