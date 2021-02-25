Американский боец призвал лишить Нурмагомедова пояса, чтобы тот вернулся к боям

Американский боец ММА Кевин Ли рассказал о способе, благодаря которому UFC может добиться согласия на возобновление карьеры от Хабиба Нурмагомедова. Он считает, что, лишившись чемпионского пояса, россиянин захочет вернуться в октагон.

«Пусть кто-нибудь еще подержит пояс в легком весе. Хабиб вернется, в этом нет никаких сомнений. Но дайте ему немного поскучать. Это лучший вариант заставить его вернуться», — сказал Ли.

Кевин Ли. Фото: eurosport.ru

Ранее Нурмагомедов в одном из своих интервью заявил, что не намерен возобновлять карьеру бойца.



Напомним, российский боец завершил карьеру после победы над Джастином Гэйтжи в конце октября прошлого года. По словам Хабиба, об этом его попросила мама.