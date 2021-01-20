Хабиб Нурмагомедов опроверг слухи о возобновлении карьеры

Чемпион мира UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов не намерен возобновлять карьеру в ближайшее время. Об этом он заявил в ответ на сообщение президента UFC Дана Уайта о возможном возвращении россиянина в октагон.



«Постоянно обсуждают — вернется, не вернется… Сегодня у нас 2021-й. Год назад был 2020-й, то же время, январь. И столько всего произошло, что мы не знаем, что будет в 2022-м, 2023-м… Так что давайте не будем об этом. Никто не знает, что будет завтра. В ближайшее время у меня даже нет планов насчет UFC. Даже мыслей нет по поводу подготовки к боям», — сказал Нурмагомедов.

Также он добавил, что не хочет расстраивать маму своим возвращением в октагон.

«Самое ценное, что у меня есть, это мама, так что давайте вы не будете меня подталкивать на поступки, которые будут разочаровывать мою маму», — попросил Нурмагомедов.

Ранее российский боец завершил карьеру после победы над Джастином Гэйтжи в конце октября прошлого года. По словам Хабиба, об этом его попросила мама.

Напомним, в июле 2020 года после продолжительного заболевания коронавирусом скончался отец и тренер Нурмагомедова Абдулманап Нурмагомедов.