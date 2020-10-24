Хабиб Нурмагомедов победил в бою с Джастином Гейтжи и объявил о завершении карьеры бойца

Российский боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов одержал победу в главном бою турнира UFC 254 над американцем Джастином Гейтжи. Он также объявил, что намерен завершить карьеру бойца смешанных единоборств.

«Мама не хотела, чтобы я дрался без отца, я пообещал, что это будет мой последний бой», — заявил боец.

Нурмагомедов защитил пояс чемпиона UFC в легком весе. Он досрочно завершил бой во втором раунде.

Это 29-ая победа в его карьере. Ни одного поражения на счету дагестанского Орла еще не было.

На сегодняшнем турнире в Абу-Даби также одержади победу еще два российских спортсмена: Магомед Анкалаев и Александр Волков.