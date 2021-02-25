Тяжелую атлетику могут исключить из программы Олимпийских игр

Тяжелая атлетика может быть исключена из программы соревнований Олимпийских игр начиная с 2024 года. Об этом сообщил глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах.

«Исполком очень обеспокоен ситуацией в Международной федерации тяжелой атлетики (IWF), фиксируя отсутствие существенных изменений в системе управления. Если ситуация не изменится, исполком МОК будет рассматривать вопрос об исключении тяжелой атлетики из олимпийской программы Игр в Париже и последующих Олимпийских игр», — сказал Бах.

Глава МОК Томас Бах. Фото: kremlin.ru

Ранее у исполкома МОК были серьезные вопросы к IWF по антидопинговой работе федерации. За период с 2018 по 2020 годы оказались открыты свыше 100 допинговых дел тяжелоатлетов.

Дисквалификации за допинг подверглись несколько российских спортсменов. В конце января на четыре года от соревнований по тяжелой атлетике был отстранен Дмитрий Петров, а в ноябре 2020 года подобной санкции подверглись сразу четыре отечественных тяжелоатлета.