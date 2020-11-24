Четыре российских штангиста дисквалифицированы за допинговые нарушения

Четыре российских штангиста дисквалифицированы из-за нарушения антидопинговых правил. Об этом сообщается на официальном сайте Федерации тяжелой атлетики России (ФТАР).

По решению Российского антидопингового агентства (РУСАДА) наказанию подверглись Максим Миронов, Мурат Тамазов, Наталья Гришина и Эльвира Исмаева.

Показанные ими результаты с 2015 по 2019 год аннулированы. Все четверо дисквалифицированы сроком на 4 года. При этом срок наказания Гришиной и Миронова отсчитывается с 21 мая 2020 года, Исмаевой и Тамазова — с 4 декабря 2019 года.

Фото: rfwf.ru

Также аннулированы результаты у Ильи Атнабаева (за 2015 год) и Олега Ивлева (с 2015 по 2017 год), но об их дисквалификации не сообщается.

Напомним, ранее были аннулированы победы биатлониста Евгения Устюгова на Олимпиадах в Сочи и Ванкувере.