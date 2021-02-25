Директоров школ в Зеленодольске обязали вовремя чистить снег с крыши

В Зеленодольске прокуратура потребовала от директоров школ вовремя очищать кровли здания от снега и наледи. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Надзорное ведомство проверило исполнение закона о защите населения от возможных снежных ледовых сходов с крыш. Руководителям школ объявили о недопустимости нарушений, потребовав принять своевременные меры к ограждению опасных зон и очистке крыш.

Фото: прокуратура РТ

«В случае невыполнения требований надзорного ведомства руководители организаций будут привлечены к установленной законом ответственности», — предупредили в ведомстве.

Ранее жительница Елабуги получила переломы ребер и позвоночника, а также ушиб легких после схода снега с крыши многоквартирного дома. Прокуратура добивается возбуждения уголовного дела. Также в январе наледь с дома на улице Мавлютова в Казани рухнула на пешехода.



Ольга Плешкова