Прокуратура: в Татарстане женщина получила переломы при сходе снега с крыши

Фото: прокуратура РТ

Возбуждения уголовного дела добиваются сотрудники елабужской прокуратуры. 12 февраля жительница города получила переломы ребер и позвоночника, а также ушиб легких после схода снега с крыши многоквартирного дома.



Инцидент произошел у дома №11 на улице Матросова в Елабуге. В ходе прокурорской проверки выяснилось — деятельность по управлению многоквартирным домом осуществляет УК ООО «Жилкомфортсервис», а договор на очистку снега заключен с ООО «Стройремонт».

«Собранные материалы направлены в следственные органы для решения вопроса об уголовном преследовании должностных лиц по статье 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей)», — сообщил «Реальному времени» старший помощник прокурора Татарстана Руслан Галиев.

В январе наледь с дома на улице Мавлютова в Казани рухнула на пешехода.