В Казани прокуратура требует наказать руководителя УК за падение наледи на пешехода

В Казани прокуратура требует наказать руководителя управляющей компании «УютСервис» после падения наледи с крыши многоквартирного дома на человека. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.

Инцидент произошел 24 января на улице Мавлютова, 9. Мужчина получил ушибленную ссадину области носа.

В надзорном ведомстве считают, что управляющая компания ООО «УютСервис» не обеспечила своевременную уборку снега и наледи с кровли дома, оповещение населения и ограждение опасной территории. Кроме этого, от снега не очищена и не обработана противогололедными реагентами придомовая территория, тротуары, парковка, проезжие части. Не было выделенных мест для складирования снега.

Прокурорская проверка выявила и ряд других нарушений: некачественную санитарную уборку территории жилого дома, необеспечение своевременного вывоза мусора. На лестничной клетке подъездов отслаивается штукатурка.

Фото: realnoevremya.ru

Также в государственной системе ЖКХ нет сведений о лицевых счетах, выставленных платежных документах за расчетные периоды, оснащенных индивидуальными приборами учета помещениях.

По результатам проверки прокуратура возбудила в отношении директора дела об административных правонарушениях, предусмотренных ч. 2 ст. 14.1.3 КоАП РФ (осуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами с нарушением лицензионных требований), ч. 2 ст. 13.19.2 КоАП РФ (размещение информации в соответствии с законодательством Российской Федерации в ГИС ЖКХ не в полном объеме).

В адрес руководителя организации внесено представление об устранении выявленных нарушений и привлечении виновных должностных лиц к дисциплинарной ответственности.



Акты прокурорского реагирования находятся на стадии рассмотрения.

Ранее в Зеленодольске прокуратура подала в суд на управляющую компанию за рухнувший на авто снег.

Ольга Плешкова