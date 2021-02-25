В казанских МФЦ начали оказывать 17 новых услуг

В казанских офисах МФЦ теперь можно получить еще 17 новых услуг от исполкома города. Об этом информирует пресс-служба МФЦ.

Теперь через МФЦ казанцы могут подать: уведомление о планируемом сносе объекта капитального строительства или окончании сноса; заявление на выдачу задания и согласование проектной документации на проведение работ по сохранению объектов культурного наследия муниципального значения; на согласование архитектурно-градостроительного облика объекта; на утверждение схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории, а также на предоставление земельных участков на различных условиях.

Фото: kzn.ru

Подобные услуги можно получить также в службах муниципалитетов и на портале госуслуг РТ. Но в МФЦ предоставляется сразу несколько услуг за раз. Например, обратившись с уведомлением о сносе, можно сразу подать уведомление о планируемом строительстве.

Предполагается, что одной из наиболее востребованных услуг будет подача уведомления о сносе объекта капитального строительства. Ранее казанцы интересовались, можно ли это сделать через МФЦ.

Сейчас в многофункциональных центрах Казани предоставляется 66 услуг исполкома города.

В начале февраля стало известно, что новый офис МФЦ в столице Татарстана в ближайшее время откроют на улице Чистопольской.

Татьяна Леухина