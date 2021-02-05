В Казани на улице Чистопольской откроется новый офис МФЦ

Новый офис МФЦ будет в ближайшее время открыт по адресу: ул. Чистопольская, 5, сообщила сегодня на отчетной коллегии глава ведомства Ленара Музафарова. Офис в районе станции метро «Козья Слобода» рассчитан на 50 окон приема и должен снять часть нагрузки с вечно переполненных ближайших офисов на проспекте Ямашева и улице Гагарина. Он сможет принимать до 1500 человек в день.

Музафарова также сказала, что с 1 февраля в Казани в тестовом режиме работает новый офис «Мои документы» по адресу: ул. Достоевского, 35/10, — его открыли по пожеланиям казанцев, просивших обеспечить оказание услуг в центре столицы РТ.

Этот офис на 25 окон пока не полностью укомплектован сотрудниками, поэтому прием в нем осуществляется только по предварительной записи.



Ранее «Реальное время» сообщало, что в 2020 году в МФЦ Татарстана поступило свыше 500 жалоб.

