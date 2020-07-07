В МИД России заявили об утрате доверия к США

Россия не видит в США партнера, с которым можно договориться и утратила доверие к Вашингтону как к контрагенту, однако его необходимо начать восстанавливать путем малых шагов, считает замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

По его мнению, Соединенные Штаты на протяжении уже «чуть ли не десятка лет» идут по пути последовательного демонтажа разных структур, механизмов, которые имелись в отношениях между Москвой и Вашингтоном. Рябков посетовал, что в последнее время Соединенные Штаты все чаще отказываются от выполнения своих обязательств и расторгают различные договоры, передают «Известия».

2 июля сенатор США Боб Мендес предложил Конгрессу ввести очередной пакет антироссийских санкций, в том числе против президента РФ Владимира Путина и министра обороны страны Сергея Шойгу.

