В Татарстане учреждения культуры в прошлом году посетили почти 23 млн человек

В Татарстане в 2020 году учреждения культуры посетили почти 23 млн человек. Это на 45% в среднем выше уровня посещаемости по стране, сообщила министр культуры РТ Ирада Аюпова на брифинге в Доме правительства республики.

Показатель посещаемости составил 78%. Ожидается, что в России к 2030 году масштабы посещаемости, с учетом онлайн- и бесплатных посещений, должны вырасти в три раза. Таким образом, в Татарстане через 9 лет учреждения культуры в год должны будут посещать более 160 млн человек, заметила Аюпова.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

«Татарстан — территория с высокой базой, у нас активное посещение отрасли», — приводит ее слова пресс-служба правительства РТ.

В прошлом году в рамках проекта «Цифровая культура» в республике было создано пять виртуальных концертных залов: в Арском, Спасском, Мамадышском, Бавлинском и Елабужском муниципальных районах.



Татьяна Леухина