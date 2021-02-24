В Татарстане создали пять виртуальных концертных залов по проекту «Цифровая культура»

Фото: Максим Платонов (архив)

— В рамках проекта «Цифровая культура» в республике было создано пять виртуальных концертных залов, — рассказала на пресс-конференции, посвященной итогам реализации национального проекта «Культура», министр культуры Татарстана Ирада Аюпова. Это в Арском, Спасском, Мамадышском, Бавлинском и Елабужском муниципальных районах.

— В этом году мы продолжим это направление, — добавила Аюпова. — На данный момент уже оцифровано 500 книжных памятников, создано три мультимедиа-гида (для Национального музея, для Государственного музея ИЗО и для Музея исламской культуры Казанского Кремля). В этом году запланировано строительство трех сельских клубов.

Фото: Максим Платонов (архив)

— Что самое важное, у нас стартует строительство двух культурных центров в Елабуге и Зеленодольске. Всего по стране центров культурного развития будет строиться восемь. Это первый год этого национального проекта. В прошлом году проходила разработка проектно-сметной документации по этим комплексам. И из восьми комплексов два будут строиться в Татарстане, — информировала Аюпова.

Министр культуры РТ также рассказала, что в 2020 году в Татарстане на реализацию нацпроекта «Культура» выделили 279 млн рублей. Кроме того, почти 250 млн рублей республика потратила при реконструкции школ искусств.