В Казани к следующей зиме закупят снегоуборочную технику

К следующему зимнему сезону казанский парк дорожной техники пополнится новыми машинами. Это позволит улучшить качество уборки снега на дорогах, сократив время ее проведения. Об этом сообщил мэр города Ильсур Метшин на V сессии Казгордумы в Ратуше.



Он напомнил о том, что в январе выпало две трети нормы месячных осадков, после чего ударили сильные морозы: «Последствия погоды мы разгребаем по сей день. Эта сторона двух медалей — мы приросли количеством дорог, так в 2010 году убираемая площадь составляла 12 млн квадратных метров, сейчас — 22 млн квадратных метров». По его словам, нехватка кадров в этой сфере также осложняет работу — в городе не хватает 1,3 тыс. дорожных рабочих и водителей.

«Средняя зарплата дорожных рабочих — 32—34 тысячи рублей, очень тяжело удержать людей на такую зарплату, нам некого посадить во вторую смену на технику. Мы этот вопрос прорабатываем. В следующем году мы сможем повысить нормативное финансирование казанских дорог и повысить зарплату, чтобы набрать водителей», — приводит его слова мэрия города.

Как отметил президент республики Рустам Минниханов, даже Москва не была готова к таким обильным снегопадам. Тем не менее, как он отметил, дорожные службы должны быть всегда готовы к разным погодным условиям, поэтому в следующем году республика планирует закупать новую технику, значительная часть которой будет выделена Казани.

Фото: kzn.ru / Денис Гордийко

Напомним, Метшин объяснял существующие в городе проблемы с очисткой улиц и дорог от снега нехваткой рабочих.

Маргарита Головатенко