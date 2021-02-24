Казанец вложил в инвестиции около 263 тысяч рублей, но не смог вывести деньги

63-летний житель Казани обратился в полицию, сообщив о совершенных в отношении него мошеннических действиях, сообщает пресс-служба Управления МВД России по Казани.



Заявитель сообщил, что увидел в интернете рекламу об инвестировании и перешел по ссылке на сайт. На нем он нашел номер телефона, позвонил и начал общение с девушкой, представившейся Викторией Абрамовой, — она предложила начать инвестировать и объяснила схему действий. По ее инструкциям мужчина зарегистрировался на сайте, создал электронный кошелек и пополнил его на 13 тысяч рублей. Далее он перевел деньги на продиктованный Викторией абонентский номер — девушка объяснила необходимость этого действия тем, что владелец номера сконвертирует рубли на доллары, поскольку операции на сайте производятся лишь в иностранной валюте. После перевода средств заявитель увидел в личном кабинете пополнение счета на 167 долларов.

8 февраля потерпевшему позвонил мужчина, который представился главным брокером Русланом Львовым. Он сообщил, что для инвестирования у мужчины мало средств на счете, поэтому ему будет помогать специалист по торгам на маленькие суммы Артур Авдиев. Последний позвонил ему в тот же день и предложил начать торги. Мужчина с его помощью приобрел несколько акций, после чего баланс в личном кабинете увеличился на несколько долларов. Позднее заявителю снова поступил звонок от Руслана — он сообщил, что у мужчины маленький процент от сделки и что он пополнил его счет на 3 тысячи долларов. Далее в разговоре он предложил мужчине оформить кредит для дальнейших инвестиций.

Мужчина оформил кредит на 300 тысяч рублей и перевел в течение четырех дней около 250 тысяч рублей на продиктованный Русланом счет. В личном кабинете каждый раз мужчина видел пополнение суммы. 17 февраля заявитель решил вывести средства, но сделать этого не смог и обратился в полицию. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве, ведется расследование.

Фото: realnoevremya.ru

Ранее сообщалось, что 33-летний житель Набережных Челнов стал жертвой мошенников и лишился 800 тысяч рублей. Ему позвонил якобы сотрудник банка и заявил, что неизвестные оформили кредит на его имя и пытаются его обналичить.

Маргарита Головатенко