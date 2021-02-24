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Российские легкоатлеты пропустят чемпионат Европы в помещении

14:33, 24.02.2021
Российские легкоатлеты пропустят чемпионат Европы в помещении
Фото: vk.com/rusaf_official

Чемпионат Европы по легкой атлетике в помещении пройдет без российских спортсменов. Россияне не получили допуск на соревнования, сообщает пресс-служба Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА).

По данным пресс-службы, возвращение россиянам нейтрального статуса для выступления на турнирах будет рассмотрено уже после окончания чемпионата Европы 17—18 марта на совете Всемирной легкоатлетической ассоциации (World Athletics).

До этого российские легкоатлеты не смогут получить доступ на крупные соревнования.

«Таким образом, россияне не смогут принять участие в чемпионате Европы в помещении. Мы понимаем всю горечь и разочарование наших атлетов, тренеров и любителей легкой атлетики и просим наших спортсменов вновь набраться терпения и готовиться планомерно к летнему сезону. Мы продолжим настойчиво добиваться возможности для выступления россиян в международных соревнованиях», — сказано в сообщении.

Мария Ласицкене. Фото: vk.com/rusaf_official

Отметим, что чуть позже новость была удалена с официального сайта федерации.

Ранее сообщалось, что в допинг-пробе лидера сборной России в беге с барьерами Сергея Шубенкова был обнаружен запрещенный препарат — фуросемид. Сам легкоатлет назвал эту информацию клеветой.

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