Шубенков опроверг информацию о положительной допинг-пробе на фуросемид

Российский легкоатлет Сергей Шубенков прокомментировал информацию о получении положительного теста на допинг. Он назвал эту новость клеветой.

«Вся информация про то, что я употреблял фуросемид и что его обнаружили в пробе — это наглая клевета, выдуманная безымянным «источником»! Такого никогда не было! А новостные ленты бросились задорно репостить вброс, не проверяя, откуда он взялся. Что ж, бывает… Проехали», — написал Шубенков.

При этом спортсмен признался, что действительно получал письмо от независимого дисциплинарного органа Athletics Integrity Unit (АIU), но речь не идет про употребление запрещенных препаратов.



«Раскрывать детали этого конфиденциального письма я пока не могу из юридических соображений. Лишь обращу внимание на то, что я не подвергнут никаким ограничениям и тренируюсь в обычном режиме», — заявил Шубенков.

АIU подтвердил информацию, что Шубенков на данный момент не отстранен от соревновательной деятельности.

Напомним, ранее сообщалось, что в допинг-пробе Шубенкова был обнаружен запрещенный препарат — фуросемид.