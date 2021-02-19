«Тамбов» продолжит выступления в РПЛ и Кубке России

«Тамбов» продолжит выступление в Российской премьер-лиге (РПЛ) и Кубке России по футболу. Такое решение принято на заседании комиссии по лицензированию, сообщает пресс-служба Российского футбольного союза (РФС).

Тамбовский клуб сумел урегулировать вопросы с футболистами и персоналом, реструктурировав долги. Также «Тамбов» получил от РПЛ деньги в размере, достаточном для разблокировки счетов.

«Тамбов» продолжит выступление в российских футбольных соревнованиях. РФС и РПЛ будут вести регулярный мониторинг ситуации и контролировать соблюдение регламентных требований «Тамбовом» при участии в соревнованиях», — говорится в заявлении.

Фото: vk.com/fctambov68

В клубе подтвердили информацию, сейчас руководство занимается вопросом заявки новичков на РПЛ и Кубок России. 21 февраля команде предстоит сыграть в 1/8 финала Кубка страны против московского «Локомотива».

Напомним, ранее сообщалось, что «Тамбов» может досрочно прекратить выступления из-за долгов. Руководство РПЛ и клубы лиги намерены помочь тамбовской команде доиграть текущий сезон.

На неделе «Тамбов» официально снялся с молодежного первенства из-за финансовых проблем.