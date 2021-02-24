Казанца посадили на 3 года за валютную аферу на 119 млн рублей

Фото: "Реальное время"

К 3 годам колонии общего режима со штрафом 600 тыс. рублей приговорил сегодня 31-летнего директора фирмы «Дельта Трейд» Дениса Сугутского Вахитовский райсуд Казани. Под стражу его взяли в зале суда, сообщили «Реальному времени» в райсуде.



Сугутского признали виновным в незаконном выводе за границу 119,4 млн рублей. По документам, деньги ушли за якобы уже поставленную из Кыргызстана мозаичную плитку итальянского производства. Следствием и судом установлено — поставки не было, а документы валютной операции были подложными.

В прениях гособвинитель, заместитель Татарского транспортного прокурора Евгений Дикарев запрашивал для подсудимого 5 лет колонии общего режима.

Напомним, по данному делу, компанию-резидента уже оштрафовали на 178 млн рублей.