КС Молдавии признал незаконным повторное выдвижение кандидата в премьеры от Майи Санду

Конституционный суд Молдавии признал незаконным повторное выдвижение кандидата на пост премьера экс-министра финансов Натальи Гаврилицы по решению президента страны Майи Санду.



Пост премьера Молдавии остается вакантным с декабря 2020 года. Санду назначила кандидатом на эту должность вице-председателя созданной ей партии «Действие и солидарность» — Наталью Гаврилицу, однако парламент не поддержал это назначение.

11 февраля Соцпартия и парламентская группа Pentru Moldova сформировали парламентское большинство для выдвижения на должность премьера экс-министра финансов Марианны Дурлештяну, Санду повторно выдвинула кандидатом Гаврилицу. Это решение опротестовали социалисты в Конституционном суде, попросив оценить законность решения президента.

«Конституционный суд постановил частично удовлетворить запрос депутатов Соцпартии, признать незаконным указ президента о выдвижении кандидата на пост премьера Натальи Гаврилицы», — приводит «РИА Новости» слова главы КС Домники Маноле.

Фото: facebook.com/maia.sandu

Напомним, ЦИК Молдавии заявил о победе Майи Санду на выборах президента в ноябре 2020 года. За Санду проголосовали 57,74% избирателей, пришедших на участки. 42,26% отдали голоса за независимого кандидата Игоря Додона.

Маргарита Головатенко