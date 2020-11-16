ЦИК Молдавии заявил о победе Майи Санду на выборах президента

Майя Санду победила на выборах президента Молдавии. Об этом объявил замглавы Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Молдавии Владимир Шарбан.

За Санду проголосовали 57,74% избирателей, пришедших на участки. 42,26% отдали голоса за независимого кандидата и действующего президента Молдавии Игоря Додона.

На данный момент ЦИК ждет данных с последнего избирательного участка в Сакраменто, однако, по словам Шарбан, они не могут повлиять на результаты.

Напомним, Санду победила в первом туре выборов президента республики. Второй тур прошел вчера.