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ЦИК Молдавии заявил о победе Майи Санду на выборах президента

10:51, 16.11.2020
ЦИК Молдавии заявил о победе Майи Санду на выборах президента
Фото: facebook.com/maia.sandu

Майя Санду победила на выборах президента Молдавии. Об этом объявил замглавы Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Молдавии Владимир Шарбан.

За Санду проголосовали 57,74% избирателей, пришедших на участки. 42,26% отдали голоса за независимого кандидата и действующего президента Молдавии Игоря Додона.

На данный момент ЦИК ждет данных с последнего избирательного участка в Сакраменто, однако, по словам Шарбан, они не могут повлиять на результаты.

Напомним, Санду победила в первом туре выборов президента республики. Второй тур прошел вчера.

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