В Татарстане подтвердились еще четыре смерти от коронавируса
В Татарстане за минувшие сутки подтвердились еще четыре смертельных случая COVID-19. Всего в республике зарегистрировано уже 320 жертв коронавируса.
По данным республиканского оперштаба, вирус стал причиной смерти троих мужчин 1939, 1949, 1953 годов рождения и женщины 1945 года рождения.
В Татарстане за последние сутки зарегистрировано 56 новых случаев заражения коронавирусом. Всего на 22 февраля в Татарстане зарегистрировано 17 656 случаев COVID-19.
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