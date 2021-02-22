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В Татарстане подтвердились еще четыре смерти от коронавируса

20:07, 22.02.2021 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
В Татарстане подтвердились еще четыре смерти от коронавируса
Фото: Максим Платонов (архив)

В Татарстане за минувшие сутки подтвердились еще четыре смертельных случая COVID-19. Всего в республике зарегистрировано уже 320 жертв коронавируса.

По данным республиканского оперштаба, вирус стал причиной смерти троих мужчин 1939, 1949, 1953 годов рождения и женщины 1945 года рождения.

В Татарстане за последние сутки зарегистрировано 56 новых случаев заражения коронавирусом. Всего на 22 февраля в Татарстане зарегистрировано 17 656 случаев COVID-19.

ОбществоМедицина Татарстан
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