В Татарстане подтвердились еще четыре смерти от коронавируса

Фото: Максим Платонов (архив)

В Татарстане за минувшие сутки подтвердились еще четыре смертельных случая COVID-19. Всего в республике зарегистрировано уже 320 жертв коронавируса.

По данным республиканского оперштаба, вирус стал причиной смерти троих мужчин 1939, 1949, 1953 годов рождения и женщины 1945 года рождения.

В Татарстане за последние сутки зарегистрировано 56 новых случаев заражения коронавирусом. Всего на 22 февраля в Татарстане зарегистрировано 17 656 случаев COVID-19.

