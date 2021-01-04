В Казани вновь сняли видео с танцем на фоне мечети «Кул-Шариф»

Фото: скриншот/кадр видео

В соцсетях появилось очередное видео с танцами на фоне мечети «Кул-Шариф»: девушка сняла сапоги и носки и станцевала голыми ногами на снегу.



скриншот/кадр видео

Напомним, в декабре прошлого года пользователи соцсетей осудили блогершу, записавшую короткий танец на фоне Кремля и мечети «Кул-Шариф».



скриншот/кадр видео

Похожие ситуации происходили в Казани и ранее. Летом 2020 года буллингу за танцы возле «Кул-Шариф» подверглись двое «тиктокеров» и девушки, станцевавшие на парковке возле Центрального стадиона.



Татьяна Демина