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В Казани вновь сняли видео с танцем на фоне мечети «Кул-Шариф»

15:10, 04.01.2021 1
В Казани вновь сняли видео с танцем на фоне мечети «Кул-Шариф»
Фото: скриншот/кадр видео

В соцсетях появилось очередное видео с танцами на фоне мечети «Кул-Шариф»: девушка сняла сапоги и носки и станцевала голыми ногами на снегу.

скриншот/кадр видео

Напомним, в декабре прошлого года пользователи соцсетей осудили блогершу, записавшую короткий танец на фоне Кремля и мечети «Кул-Шариф».

скриншот/кадр видео

Похожие ситуации происходили в Казани и ранее. Летом 2020 года буллингу за танцы возле «Кул-Шариф» подверглись двое «тиктокеров» и девушки, станцевавшие на парковке возле Центрального стадиона.

Татьяна Демина
Общество Татарстан
комментарии 1

комментарии

  • Тахир Давлетшин 16:30
    Пускай танцуют - хорошо, что танцуют.
    Не надо делать из этого событие
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