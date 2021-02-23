В Оренбургской области в результате взрыва повреждены два магистральных трубопровода

В Оренбургской области в результате взрыва на газопроводе повреждены два магистральных трубопровода. Утечку газа удалось ликвидировать.

«Эксплуатационная группа на месте устраняет последствия аварии. По предварительным оценкам, на ремонт участка потребуется 2 дня», — передает «РИА Новости» информацию правительства Оренбургской области.

Известно, что в результате взрыва были повреждены два магистральных трубопровода. Газ пустили по запасной схеме.

Чтобы обеспечить топливом население, власти организовали подвоз компримированного природного газа.

Напомним, сегодня утром в Илекском районе Оренбургской области произошел взрыв на федеральном магистральном газопроводе, никто не пострадал. Власти региона созвали заседание межведомственного штаба, чтобы выработать меры для ликвидации ЧС. Ситуацию под свой контроль взял губернатор Оренбургской области Денис Паслер.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Из-за взрыва прекратили транзит газа в Казахстан через ГИС Алексеевка. Минэнерго России взяло ситуацию под собственный контроль.

Татьяна Демина