В Оренбургской области произошел взрыв на газопроводе
В Илекском районе Оренбургской области произошел взрыв на федеральном магистральном газопроводе. По предварительным данным, газопровод принадлежит компании «Газпром трансгаз Екатеринбург».
«На место выехали спасатели, региональные службы, специалисты Минприроды области, газовики, экологи. Сейчас идет мобилизация сил для ликвидации аварии», — приводит «РИА Новости» сообщение правительства региона.
Власти Оренбургской области созвали заседание межведомственного штаба, чтобы выработать меры для ликвидации ЧС. Ситуацию под свой контроль взял губернатор региона Денис Паслер.
В январе взрыв на магистральном газопроводе произошел на Украине.
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