Из-за взрыва на трубопроводе в Оренбургской области прекращен транзит газа в Казахстан
Из-за взрыва на трубопроводе в Оренбургской области прекращен транзит газа в Казахстан через ГИС Алексеевка, сообщается на сайте Минэнерго России. Ведомство взяло ситуацию под собственный контроль.
По данным Минэнерго РФ, причиной происшествия стало повреждение на 108 километре газопровода «Союз» диаметром 1400 с возгоранием газа.
В ходе взрыва на газопровод никто не пострадал. Газоснабжение жителей продолжает осуществляться из баллона газопровода «Оренбург — Новопсков».
Напомним, сегодня утром в Илекском районе Оренбургской области произошел взрыв на федеральном магистральном газопроводе. По предварительным данным, газопровод принадлежит компании «Газпром трансгаз Екатеринбург».
Власти Оренбургской области созвали заседание межведомственного штаба, чтобы выработать меры для ликвидации ЧС. Ситуацию под свой контроль взял губернатор региона Денис Паслер.
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