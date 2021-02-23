Из-за взрыва на трубопроводе в Оренбургской области прекращен транзит газа в Казахстан

Фото: Максим Платонов (архив)

Из-за взрыва на трубопроводе в Оренбургской области прекращен транзит газа в Казахстан через ГИС Алексеевка, сообщается на сайте Минэнерго России. Ведомство взяло ситуацию под собственный контроль.

По данным Минэнерго РФ, причиной происшествия стало повреждение на 108 километре газопровода «Союз» диаметром 1400 с возгоранием газа.

В ходе взрыва на газопровод никто не пострадал. Газоснабжение жителей продолжает осуществляться из баллона газопровода «Оренбург — Новопсков».

Напомним, сегодня утром в Илекском районе Оренбургской области произошел взрыв на федеральном магистральном газопроводе. По предварительным данным, газопровод принадлежит компании «Газпром трансгаз Екатеринбург».

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Власти Оренбургской области созвали заседание межведомственного штаба, чтобы выработать меры для ликвидации ЧС. Ситуацию под свой контроль взял губернатор региона Денис Паслер.

Татьяна Демина