McDonald's обещает гендерное равенство в руководстве к 2030 году

Фото: Максим Платонов (архив)

Американская McDonald's Corp. запланировала достичь гендерного равенства в руководстве компании к 2030 году. Уже к 2025 году компания собирается довести долю женщин на должностях от старшего директора и выше до 45%.



Кроме того, компания рассчитывает довести долю руководителей в США из недостаточно представленных групп до 35% к концу 2025 года, передает «Интерфакс».

Начиная с 2021 года исполнительные вице-президенты компании будут получать вознаграждение за достижение этих «количественных показателей, связанных с управлением человеческим капиталом».

Ранее сообщалось, что канадское подразделение McDonald's начнет продавать бургеры с растительным мясом. Бургер будет называться P. L. T. (Plant. Lettuce. Tomato — Растение. Лист салата. Томат).

