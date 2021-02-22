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McDonald's обещает гендерное равенство в руководстве к 2030 году

20:58, 22.02.2021
McDonald's обещает гендерное равенство в руководстве к 2030 году
Фото: Максим Платонов (архив)

Американская McDonald's Corp. запланировала достичь гендерного равенства в руководстве компании к 2030 году. Уже к 2025 году компания собирается довести долю женщин на должностях от старшего директора и выше до 45%.

Кроме того, компания рассчитывает довести долю руководителей в США из недостаточно представленных групп до 35% к концу 2025 года, передает «Интерфакс».

Начиная с 2021 года исполнительные вице-президенты компании будут получать вознаграждение за достижение этих «количественных показателей, связанных с управлением человеческим капиталом».

Ранее сообщалось, что канадское подразделение McDonald's начнет продавать бургеры с растительным мясом. Бургер будет называться P. L. T. (Plant. Lettuce. Tomato — Растение. Лист салата. Томат).

БизнесОбщество
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