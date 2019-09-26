McDonald's начнет продавать бургеры с растительным мясом

Сеть ресторанов быстрого питания McDonalds’ («Макдоналдс») запустит 30 сентября в канадской в провинции Онтари продажи бургера с котлетой из растительного мяса от компании Beyond Meat. Эксперимент пройдет в 28 ресторанах и продлится 12 недель.

Бургер будет называться P. L. T. (Plant. Lettuce. Tomato — Растение. Лист салата. Томат), сообщается на сайте компании.

Ранее сообщалось, что в России два ресторана сети Pizza Hut запустят продажи пиццы с искусственным мясом в качестве эксперимента. Поставщиком растительного мяса также стала американская компания Beyond Meat.

Еще раньше KFC анонсировала начало продаж продукции из искусственной курятины.