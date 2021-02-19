В Казани приставы изъяли Porsche Cayenne у женщины, которая не платила налоги с 2019 года

Фото: УФССП России по Республике Татарстан

В Казани судебные приставы арестовали и изъяли Porsche Cayenne у 42-летней женщины. Она не платила налоги с 2019 года, долг составляет 170 тыс. рублей, сообщили в пресс-службе УФССП России по РТ.

Автомобиль обнаружили в ходе совместного с ГИБДД рейда с применением аппаратно-программного комплекса «Дорожный пристав» на Оренбургском тракте. Чтобы вернуть Porsche Cayenne, женщине придется погасить задолженность по налогам, или же автомобиль продадут.

Всего с начала 2021 года «Дорожный пристав» помог взыскать 1,1 млн рублей различных задолженностей.