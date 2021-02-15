СМИ узнали о подготовке властями нового пакета мер поддержки бизнеса

Правительство РФ подготовило новый пакет мер поддержки малого и среднего бизнеса. В списке инициатив: возобновление кредитования по нулевой ставке на выплату зарплат, списание задолженности по налогам предприятиям из невосстановившихся отраслей.

Также предлагается субсидировать займы МСП при условии найма нового персонала, смягчить переход со специальных на общий режим налогообложения, зафиксировать кадастровую стоимость офисов, торговых объектов, точек быта и общепита на уровне 2020 года.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Минэкономики РФ, Минфин РФ и Федеральная налоговая служба должны будут к 1 марта дополнительно проработать эти меры совместно с ЦБ и Корпорацией МСП. Опрошенные «Известиями» эксперты оценили данный пакет мер в 150-200 млрд рублей.

Татьяна Леухина