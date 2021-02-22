Глава Британского МИД призовет СПЧ ООН отреагировать на «нарушения прав человека» в России

Глава МИД Великобритании Доминик Рааб призовет Совет ООН по правам человека отреагировать и принять меры в связи с «систематическими нарушениями прав человека» в России, Белоруссии, Мьянме и Китае в понедельник выступит на заседании совета по правам человека. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на фрагменты речи Рааба.



В тексте говорится о ситуации вокруг оппозиционера Алексея Навального, о применении силы по отношению к участникам несанкционированных акций. Так, по мнению министра, Россия «не выполняет свои международные обязательства» в сфере прав человека.

Фото: pnp.ru

Ранее Рааб заявлял, что Великобритания вместе со своими партнерами будет добиваться введения антироссийских санкций. Тогда Рааб называл бесспорными доказательства применения вещества из группы «Новичок» против Навального и обвинил российские власти в том, что они не предпринимали «реальных попыток» расследовать обстоятельства «этого покушения».

Маргарита Головатенко