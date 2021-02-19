На льду Раифского озера в Татарстане пройдет Всероссийский турнир по хоккею

В Татарстане в выходные состоится Всероссийский турнир по хоккею «Кубок Дружбы — Дуслык. Раифа 2021».

Игры пройдут на двух площадках. Вначале команды 20 февраля сыграют на площадке ледовой арены «Баско» в Казани. Финальные встречи состоятся на льду Раифского озера в Зеленодольске.

Турнир организован Казанской епархией при поддержке Духовного управления мусульман Республики Татарстан. В соревнованиях примут участие шесть команд, среди которых коллективы прихожан храмов, мечети и судей Верховного суда РТ.

Фото: tatmitropolia.ru

Финальный матч состоится 21 февраля в 13.30 по московскому времени. Специальными гостями станут хоккеисты и главный тренер казанского «Ак Барса», а также митрополит Казанский и Татарстанский Кирилл и муфтий РТ Камиль Самигуллин.

Напомним, ранее «Ак Барс» проиграл в гостях уфимскому «Салавату Юлаеву».