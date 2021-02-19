На льду Раифского озера в Татарстане пройдет Всероссийский турнир по хоккею
В Татарстане в выходные состоится Всероссийский турнир по хоккею «Кубок Дружбы — Дуслык. Раифа 2021».
Игры пройдут на двух площадках. Вначале команды 20 февраля сыграют на площадке ледовой арены «Баско» в Казани. Финальные встречи состоятся на льду Раифского озера в Зеленодольске.
Турнир организован Казанской епархией при поддержке Духовного управления мусульман Республики Татарстан. В соревнованиях примут участие шесть команд, среди которых коллективы прихожан храмов, мечети и судей Верховного суда РТ.
Финальный матч состоится 21 февраля в 13.30 по московскому времени. Специальными гостями станут хоккеисты и главный тренер казанского «Ак Барса», а также митрополит Казанский и Татарстанский Кирилл и муфтий РТ Камиль Самигуллин.
Напомним, ранее «Ак Барс» проиграл в гостях уфимскому «Салавату Юлаеву».СпортХоккейОбщество
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