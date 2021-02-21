В Германии парикмахер продал запись на первую послекарантинную стрижку за 422 евро

Фото: Илья Репин (архив)

В Германии владелец одной из парикмахерских в Байройте Андреас Нуиссль продал на аукционе запись на первую послекарантинную стрижку за 422 евро. Об этом он сообщил в своем аккаeнте в Facebook.

Объявление бизнесмен выложил на Ebay 10 февраля. Победителем стал житель города Михаэль Хопф, который предложил за стрижку 422 евро.

Нуиссль планирует направить эти деньги на поддержку двух общественных организаций, одна из которых оказывает помощь детям по всему миру. Также ему удалось дополнительно собрать 1 310 евро пожертвований. Благотворительную деятельность бизнесмен планирует продолжить и дальше.

Отметим, в Германии парикмахерские и другие аналогичные учреждения закрыты с 16 декабря в рамках борьбы с распространением второй волной коронавируса. Запрет на их работу прекращает действовать 1 марта.

Татьяна Демина