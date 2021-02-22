С чего начинались татарские буквари и почему Шигабутдин Марджани соглашался фотографироваться

Фото: Ринат Назметдинов

В новом формате



Особую выставку к Международному дню родного языка подготовили сотрудники Национального музея Республики Татарстан. Она открылась всего на один день — 21 февраля в Казани, в Татарской государственной филармонии имени Габдуллы Тукая — перед началом гала-концерта участников Республиканского конкурса татарских мастеров художественного слова «Tatar сүзе». «Реальное время» представляет вниманию читателей репортаж с уникальной выставки редких экспонатов — фотографий, личных вещей и прижизненных изданий произведений ведущих деятелей татарской культуры, хранителей родного языка. Всего на ней было представлено 83 предмета.

— В таком формате мы проводим выставку впервые, — рассказала «Реальному времени» старший научный сотрудник Национального музея, кандидат исторических наук Алсу Хайруллина. — Ко Дню родного языка мы подобрали материалы, связанные с произведениями татарских писателей и поэтов, которые долгое время были носителями татарского, развивали и сохраняли его. В более развернутом виде все это представлено в экспозиции музея, а здесь мы хотели показать самое главное.

«В таком формате мы проводим выставку впервые», — рассказала Алсу Хайруллина

Всему начало — «әлифба»

— Татарский язык прошел несколько стадий развития, — напомнила Алсу Хайруллина. — И представленные на открывающей выставку витрине национальные буквари это отражают: вы видите азбуку в арабской графике, на латинице и на кириллице. Учебная литература менялась вместе с алфавитом.

Выставка начинается с напоминания, откуда вообще пошла татарская грамота: әлифба, азбука появилась в конце XIX века, когда появились новометодные медресе — до тех пор в основе учебного процесса лежал Коран. Два экспоната — татарский букварь 1912 и 2012 года позволяют оценить изменения не только в методике обучения грамоте: по качеству книги можно судить и о том, как за 100 лет изменился Татарстан.

Рядом с букварями в витрине лежит уникальный документ — подлинный рукописный список XIX века поэмы Кул Гали «Кисса-и Юсуф»

«Революционное» фото и «самоопределение» татар

Рядом с букварями в витрине лежит уникальный документ — подлинный рукописный список XIX века поэмы Кул Гали «Кисса-и Юсуф». Рядом — печатные дореволюционные издания. Вместе с прижизненным изданием книги Шигабутдина Марджани об истории Казанского ханства выложен его фотопортрет.

— Известно, что в исламе запрещены изображения людей и животных, а тут и в букваре вполне реалистичные картинки, и фотографии религиозных деятелей, одновременно выступавших в роли просветителей — как такое возможно? — интересуемся мы.

— Возможно. И издать букварь разрешили, и фото есть, хотя деятели, связанные с исламом, очень редко соглашались фотографироваться. А особенностью нашей культуры было то, что практически все просветители являлись представителями духовенства. Вот этот снимок Марджани был сделан специально для английской энциклопедии, по запросу издателей. И то, что он сделал это фото и отправил им, говорит о том, что он был человеком достаточно передовых взглядов. Потому он и стал тогда флагманом развития татарского просветительства.

Хайруллина напомнила: именно Марджани предложил принять татарам Поволжья самоназвание «татары» — до этого они были «казанцами», «мусульманами». Мусульман разных народностей было много, так что став «татарами», «казанцы», имевшие одинаковые корни и язык, один уровень развития, можно сказать, культурно самоопределились.

Около витрины, посвященной Габдулле Тукаю, наш экскурсовод напомнила о главном достижении поэта — именно он поднял на новый уровень литературный татарский язык

Секрет популярности Тукая

Около витрины, посвященной Габдулле Тукаю, наш экскурсовод напомнила о главном достижении поэта — именно он поднял на новый уровень литературный татарский язык. Он стал «татарским Пушкиным», и не случайно рядом с его фотографиями организаторы выставки выложили дешевые прижизненные издания — тоненькие книжечки, которые мог купить даже небогатый человек.

— Его имя стало известным по всей территории Поволжья и Урала, он стал одним из основателей татарской реалистической поэзии.

А главными экспонатами следующей витрины, посвященной событиям 30-х годов прошлого века, стали книги, рукописи и фотографии Фатиха Амирхана — писателя и публициста, основателя первой татарской газеты «Аль Ислах». На обложках тетрадей с его рукописями — портрет Тукая. Оказывается, такие тетради были очень популярны в то время.

А главными экспонатами следующей витрины, посвященной событиям 30-х годов прошлого века, стали книги, рукописи и фотографии Фатиха Амирхана

Рукописи, опередившие «похоронку»

Особняком представлены мемориальные предметы татарских поэтов и писателей, не вернувшихся с фронтов Великой Отечественной войны, — письмо сыну Рахима Саттара, последнее письмо Абдуллы Алиша с фронта, фронтовой блокнот Фатыха Карима, погибшего под Кенигсбергом.

— После гибели Фатыха Карима его товарищи собрали его вещи, шинель, сапоги, блокноты и отправили в Казань, — рассказала Алсу Хайруллина. — Посылка пришла раньше, чем похоронка. Жена, получив простреленную шинель, поняла, что случилось. А вещи она передала в музей — в нашей новой экспозиции демонстрируется эта шинель. Тогда, в войну, мыло было на вес золота. И в музее сохранилась заявка — хранитель фондов просит кусок мыла, чтобы привести в порядок шинель Карима. И резолюция: «Выдать».

А рядом с блокнотом Карима — книги, рукопись и наброски статьи о Тукае другого великого татарского поэта, Мусы Джалиля. И фронтовой блокнот Сибгата Хакима...

Экспозицию, которая прожила один день, увидели лишь участники и зрители гала-концерта участников Республиканского конкурса татарских мастеров художественного слова «Tatar сүзе»

Зеленая ручка Туфана

Интересную деталь узнали мы о Хасане Туфане — на выставке, кроме его рукописей, представлены его пенал, ручки и чернильницы. Оказывается, обычно поэт писал зелеными чернилами. Почему он предпочитал этот цвет — неизвестно, но именно цветом родных лугов и лесов заполнены блокноты и сделаны пометки на полях заинтересовавших его книг — например, на книге Пастернака.

— Он был репрессирован, рвался на фронт, но его так и не пустили, вернулся в Казань он после реабилитации, — рассказала Хайруллина. — А во время войны стали невероятно популярными маленькие карманные издания прозы и стихов, такие, которые удобно носить в кармане гимнастерки. И мы тоже показываем их здесь.

Экспозицию, которая прожила один день, увидели лишь участники и зрители гала-концерта участников Республиканского конкурса татарских мастеров художественного слова «Tatar сүзе». Однако она заслуживает большего внимания. И тех, кто хочет узнать подробности о жизни, творчестве и роли в развитии родного языка татарских просветителей, поэтов и прозаиков разных эпох, ждут в Национальном музее. Думается, туда стоит сходить. Хотя бы ради 17 фронтовых тетрадей Фатыха Карима, которые были доставлены в Казань с той посылкой, которая опередила известие о его гибели.

1 / 26 Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Инна Серова, фото Рината Назметдинова