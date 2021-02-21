Челнинский врач рассказала о лечении основных детских заболеваний и их профилактике
Врач-оториноларинголог детской поликлиники №3 Набережных Челнов Лилия Шарифуллина рассказала, что самое часто встречающееся заболевание у детей — насморк. По ее словам, к лечению это болезни необходимо подходить серьезно, ведь она может дать осложнения в виде кашля и отита.
Шарифуллина отметила, что шансы вылечить хронические заболевания маловероятны. «Не нужно ждать, когда ребенок заболел и развились осложнения, а заниматься профилактикой, укреплением иммунитета», — рассказала она «Челнинским известиям».
Врач посоветовала родителям заняться закаливанием детей, в том числе делать так, чтобы у них была возможность ходить босиком.
Шарифуллина обратила внимание, что такие заболевания как ОРВИ и грипп могут привести к развитию у детей воспалительного процесса носоглотки, отита и, как следствие, к потере слуха.
Ранее эксперт предупредил об осложнениях у детей от британского штамма коронавируса. Речь идет о системном мультивоспалительном синдроме — тяжелом осложнении, при котором поражаются две и более системы организма.
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