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Челнинский врач рассказала о лечении основных детских заболеваний и их профилактике

21:32, 21.02.2021
Челнинский врач рассказала о лечении основных детских заболеваний и их профилактике
Фото: Олег Тихонов (архив)

Врач-оториноларинголог детской поликлиники №3 Набережных Челнов Лилия Шарифуллина рассказала, что самое часто встречающееся заболевание у детей — насморк. По ее словам, к лечению это болезни необходимо подходить серьезно, ведь она может дать осложнения в виде кашля и отита.

Шарифуллина отметила, что шансы вылечить хронические заболевания маловероятны. «Не нужно ждать, когда ребенок заболел и развились осложнения, а заниматься профилактикой, укреплением иммунитета», — рассказала она «Челнинским известиям».

Врач посоветовала родителям заняться закаливанием детей, в том числе делать так, чтобы у них была возможность ходить босиком.

Фото: Олег Тихонов (архив)

Шарифуллина обратила внимание, что такие заболевания как ОРВИ и грипп могут привести к развитию у детей воспалительного процесса носоглотки, отита и, как следствие, к потере слуха.

Ранее эксперт предупредил об осложнениях у детей от британского штамма коронавируса. Речь идет о системном мультивоспалительном синдроме — тяжелом осложнении, при котором поражаются две и более системы организма.

Татьяна Демина
ОбществоМедицина Татарстан
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