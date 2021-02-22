В Казанском Кремле пройдут мероприятия к Дню защитника Отечества

Жители и гости Казани смогут посетить в музее-заповеднике «Казанский Кремль» праздничные мероприятия, приуроченные к празднованию Дня защитника Отечества.

Так, в понедельник, 22 февраля можно собраться группой и отправиться на две тематические экскурсии в Музей естественной истории Татарстана: «Путешествие к центру Земли» и «Путешествие в затерянные миры». Их же можно посетить и 23 февраля.

Также 22 февраля гости и жители Казани смогут побывать на творческом занятии «Морской пейзаж» в выставочном зале «Манеж», сообщает пресс-служба музея-заповедника. Его проведут и непосредственно в День защитника Отечества.

23 февраля посетителей Казанского Кремля приглашают на тематические квесты и экскурсии, а при посещении Музея пушечного двора мужчинам обещают подарить сувенир. Там же можно присоединиться к экскурсии по выставке «Оружие доблести и чести»

Так, во вторник, 23 февраля в 15:00 можно отправиться на тематическую экскурсию «Гром победы раздавайся!» по выставке «Екатерина Великая. Золотой век Российской империи» в центре «Эрмитаж».

Фото: Максим Платонов (архив)

В День защитника Отечества также будут доступны для посещения экскурсия по музею истории Благовещенского собора, тематический квест «Славные сыны Отечества» в Музее исламской культуры и др.

Ранее в Татарстане в соцсетях запустили акцию #нашизащитники, приуроченную ко Дню защитника Отечества.

Татьяна Демина