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В Татарстане запустили акцию к 23 февраля #нашизащитники

14:09, 20.02.2021
В Татарстане запустили акцию к 23 февраля #нашизащитники
Фото: realnoevremya.ru (архив)

В Татарстане в соцсетях запустили акцию #нашизащитники, приуроченную ко Дню защитника Отечества. Старт дал министр по делам молодежи РТ Дамир Фаттахов в своем Instagram-аккаунте.

Глава Минмолодежи Татарстана разместил в соцсети фотографию со своим отцом. Он отметил, что любовь придает мужчинам силы оберегать семьи и делать все, чтобы родные и близкие женщины были под защитой.

«Неважно, носит ли ваш отец, брат, муж форму. Поздравьте его 23 февраля», — написал Фаттахов в Instagram.

Отметим, аналитики выяснили, что большинство казанских женщин собираются подарить своим мужчинам пену для бритья. Такой вариант подарка на 23 февраля готовят 36% опрошенных.

Татьяна Демина
ОбществоКультураИстория Татарстан
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