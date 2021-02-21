Российские ватерполисты уступили Греции в полуфинале квалификации к Олимпиаде

Сборная России по водному поло проиграла команде Греции (10:13) в полуфинале квалификации к Олимпийским играм в Токио.

В самом начале встречи греки повели со счетом 3:0. Незадолго до конца стартового периода россияне смогли забить два гола и сократили отставание до минимума. После этого на площадке шла равная игра, команды обменивались забитыми мячами.

На последний перерыв сборная Греции ушла с преимуществом в счете в два гола. В заключительной четверти матча россияне не смогли сократить отставание, забив лишь один мяч, команда Сергея Евстигнеева пропустила еще дважды — 10:13.

В финале Греция сыграет с Черногорией, которая в другой полуфинальной паре обыграла Хорватию. Оба финалиста гарантировали себе участие на Олимпиаде в Токио.

Россияне в матче за третье место встретятся с Хорватией, где выяснят обладателя третьей путевки на Олимпийский турнир.

Напомним, в составе сборной России на турнире выступают шесть ватерполистов казанского «Синтеза».

Греция — Россия — 13:10 (4:3, 2:2, 5:4, 2:1)

Греция: Влахопулос — 5, Генидуниас, Фонтулис, Аргиропулос — по 2, Капоцис, Папанастасиу — по 1 (Зердевас 11 сейвов).

Россия: Харьков — 5, Меркулов — 2, Киселев, Ашаев, Нагаев — по 1 (Иванов 8 сейвов, Костров 2 сейва).