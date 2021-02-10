Шесть игроков «Синтеза» попали в состав сборной России на предолимпийский турнир

Тренерский штаб мужской сборной России по водному полу определился с окончательным составом на отборочный олимпийский турнир в Роттердаме.

Сергей Евстигнеев включил в список российской команды 15 ватерполистов. Среди них шестеро игроков представляют казанский «Синтез»: вратарь Евгений Костров, защитники Иван Сучков и Даниил Пронин, подвижный нападающий Роман Шепелев и центральные форварды Сергей Лисунов и Никита Деревянкин.

Капитаном команды назначен казанский ватерполист Сергей Лисунов.

Фото: spartak-volgograd.com

Сборной России предстоит побороться за три путевки на Олимпийские игры в Токио. Российская команда встретится на турнире с коллективами Франции (14 февраля), Румынии (15-го), Германии (16-го), Хорватии (17-го) и Нидерландов (18-го).

По итогам группового этапа четыре лучшие сборные проходят в четвертьфинал соревнований. Для попадания на Олимпиаду России необходимо попасть в тройку лучших по итогам турнира.

Напомним, мужская сборная России по водному поло готовилась к квалификации Олимпийских игр в Казани.