Эксперт допустил небольшое снижение курса биткоина

Блокчейн-консультант, сооснователь проектов UniDAO и Solomonic Денис Смирнов допустил, что курс биткоина может пройти период коррекции. Однако резкое падение курса криптовалюты маловероятно.

«В принципе, пока что ситуация кардинально меняться не будет до тех пор, пока серьезно не изменится ситуация с пандемией. Учитывая фундаментальные свойства биткоина, спрос на него будет продолжать повышаться, предложение будет продолжать падать», — приводит слова эксперта RT.

Прогнозировать дальнейшее поведение курса биткоина сложно, признал Смирнов. По словам эксперта, несмотря на то что капитализация биткоина на текущий день уже превысила $1 трлн, пока что индустрия остается достаточно молодой. Поэтому волатильность вплоть до нескольких процентов остается нормальной, считает специалист.

Напомним, в субботу биткоин обновил исторический максимум. Его курс на бирже Coindesk превысил $57 тысяч. В прошлом году криптовалюта начала расти и достаточно быстро не просто отыграла свое катастрофическое падение прошлых лет, но и больше чем в два раза превысила предыдущие максимальные показатели.