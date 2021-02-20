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Рустам Минниханов наградил заместителя гендиректора АО «ТАИФ» Руслана Гиззатуллина

14:17, 20.02.2021 Сюжет:  Группа компаний «ТАИФ» – история, деятельность, партнеры
Рустам Минниханов наградил заместителя гендиректора АО «ТАИФ» Руслана Гиззатуллина
Фото: Роман Хасаев

Медали Республики Татарстан «За доблестный труд» удостоен заместитель генерального директора АО «ТАИФ» по энергетике и информационным технологиям Руслан Гиззатуллин.

Награду на состоявшемся сегодня заседании итоговой коллегии министерства промышленности и торговли Республики Татарстан вручил Рустам Минниханов.

Как отмечается в указе, подписанном президентом Татарстана в декабре прошлого года, награда заместителю генерального директора АО «ТАИФ» вручена «За большой вклад в развитие энергетической отрасли республики и многолетний плодотворный труд».

ПромышленностьЭнергетика Татарстан
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