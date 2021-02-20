Аналитики рассказали, что собираются дарить казанским мужчинам на 23 февраля

Аналитики выяснили, что большинство казанских женщин собираются подарить своим мужчинам пену для бритья. Такой вариант подарка на 23 февраля готовят 36% опрошенных.

Еще 24% респонденток признались, что собираются подарить на День защитника Отечества спорттовары, а 21% — подарочный сертификат, говорится в исследовании Avito.

Среди жительниц Казани 19% участниц исследования выбрали носки и нижнее белье, а 17% женщин — одежду и обувь. Еще 10% сочли достойным подарком часы.

Опрос же показал, что большинство мужчин хотели бы получить различные гаджеты. В Казани технику в качестве подарка предпочли 23% участников опроса. А вот пену для бритья и другие товары по уходу ждут только 2%.

В опросе участвовали 2 000 россиян. В целом по стране исследование показало, что 28% мужчин хотели бы видеть в подарочной упаковке на День защитника Отечества гаджет, 21% опрошенных хотели бы получить часы, 20% — хороший алкоголь.