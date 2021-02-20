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Аналитики рассказали, что собираются дарить казанским мужчинам на 23 февраля

11:25, 20.02.2021

Аналитики выяснили, что большинство казанских женщин собираются подарить своим мужчинам пену для бритья. Такой вариант подарка на 23 февраля готовят 36% опрошенных.

Еще 24% респонденток признались, что собираются подарить на День защитника Отечества спорттовары, а 21% — подарочный сертификат, говорится в исследовании Avito.

Среди жительниц Казани 19% участниц исследования выбрали носки и нижнее белье, а 17% женщин — одежду и обувь. Еще 10% сочли достойным подарком часы.

Опрос же показал, что большинство мужчин хотели бы получить различные гаджеты. В Казани технику в качестве подарка предпочли 23% участников опроса. А вот пену для бритья и другие товары по уходу ждут только 2%.

В опросе участвовали 2 000 россиян. В целом по стране исследование показало, что 28% мужчин хотели бы видеть в подарочной упаковке на День защитника Отечества гаджет, 21% опрошенных хотели бы получить часы, 20% — хороший алкоголь.

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