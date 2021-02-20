Минниханов: «Командиры пережили страшный год. Тем не менее ни дня промышленность не простаивала»

3—3,5% снижения промпроизводства в 2020 году в Татарстане — цифра небольшая, прокомментировал итоги деятельности промышленности в Татарстане президент республики Рустам Минниханов.

«Командиры пережили страшный, сложный год, могли бы закрыть, и были бы объяснения. Тем не менее ни дня промышленность не простаивала», — отметил Минниханов.

В прошлые годы промпроизводство росло на 105%, а теперь, после спада, тем более должны вырасти, отметил глава РТ. Он назвал большой ответственностью запустить проект Aurus по производству люксовых автомобилей.

Президент РТ также поблагодарил «Татнефть», Группу ТАИФ и Зеленодольский ПОЗИС за оперативное разворачивание производств защитных масок, рециркуляторов и антисептических средств.

В Татарстане по итогам 2020 года индекс промышленного производства составил 96,4% к уровню 2019 года. Отгружено продукции на 2,7 трлн рублей. Наибольший вклад обеспечили машиностроение (597,1 млрд рублей, индекс 96,4%), нефтедобыча (532 млрд, индекс 89%), нефтепереработка (532 млрд), нефтехимия (434,3 млрд).