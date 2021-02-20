Производство люксового автомобиля Aurus стартует в Елабуге в первом полугодии 2021 года

В первом полугодии 2021 года в Елабуге стартует производство люксового автомобиля Aurus, сообщил министр промышленности и торговли Альберт Каримов на годовой коллегии ведомства.

По его словам, участвовать в комплектации автомобиля будут четыре татарстанских поставщика. Это «Джошкуноз Алабуга», «Хитон-Пласт 2», «Кварт», «Восток-Амфибия».

В апреле 2020 года министр промышленности РФ Денис Мантуров говорил, что производство российских автомобилей люксового сегмента Aurus начнется в ноябре 2020 года в Елабуге. Серийное производство российского автомобиля Aurus начнется в первом квартале 2021 года на заводе Ford Sollers в Елабуге. Производство полного цикла будет включать в себя штамповочное производство, производство двигателей, цех сборки, цех окраски и цех сварки.

В ноябре производитель договорился с «РЖД Логистикой» о поставке оборудования из Южной Кореи на свои производственные мощности в Татарстане.